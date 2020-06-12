Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных 100 тысяч человек Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тысяч населения. Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей. Работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения”, – сказал Кличко.
Он также призвал правоохранительные органы более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.
“Ибо многие люди не соблюдают даже элементарных правил. Не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась!” – пояснил мэр столицы.
- В Украине второй день подряд фиксируют рекордную суточную заболеваемость COVІD-19.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- В МОЗ Украины сообщили, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.