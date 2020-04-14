Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его сегодняшний онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом пытались сорвать хакеры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, сегодняшний брифинг, который традиционно проходит в полдень, начался без звука. Спустя минуту трансляция прервалась.

После этого Кличко извинился за технические проблемы, отметив, что всему виной хакерские атаки.

“Извините за технические проблемы. Серверы КГГА продолжают отражать кибератаки. Несколько дней подряд. Сейчас налаживаем трансляцию. Скоро в эфире!” – написал Кличко.

Спустя более чем 20 минут брифинг все же начался.

Накануне в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА проинформировали, что на сервисы администрации “осуществляется массированная DDоS-атака”.

“На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отбиваются внутренней системой киберзащиты”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой. Из-за этого возможны временные ограничения доступа к электронным сервисам и городским сайтам.

“За первый час атаки было зафиксировано около 1,5 млн оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 млрд атакующих запросов”, – подчеркивается в сообщении.

Информация об инциденте была передана в правоохранительные органы.