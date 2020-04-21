Постепенное ослабление карантина в Киеве будет внедряться после преодоления пика заболеваемости коронавирусом COVID-19, который ожидается "через неделю-две".

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что киевские власти разработали план поэтапного ослабления карантинных ограничений.

“Хочу отметить, что некоторые европейские страны, которые уже прошли пик заболевания, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и медленно. Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой сложной ситуации. Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нам нужно “оживлять” экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что после этого, “исходя из ситуации”, будет внедряться постепенное ослабление ограничительных мер в Киеве.

“Сегодня главное – как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет”, – добавил Кличко.

(На видео – с 5:00)