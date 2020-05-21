Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что около 400 миллионов гривен, которые власть выделила коммунальщикам на уборку снега, пошли на закупку соли, коммунальной техники, зарплаты и приобретение горюче-смазочных материалов.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, куда были потрачены денежные средства в практически бесснежную зиму.

Кличко отметил, что из-за отсутствия снега зимой были использованы не все запасы соли. Остатки – более 44,5 тыс. тонн – находятся в хранилищах для следующего сезона.

Таким образом, по словам Кличко, город на следующую зиму потратит значительно меньше средств на закупку посыпочных материалов.

“Подготовка к осенне-зимнему периоду начинается заблаговременно, в начале лета. И никто заранее не знает, какой будет зима – снежной или нет. Каждое столичное ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление, – ред.) имеет план заготовки посыпочных материалов. И соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, и, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму. Запасы соли в ДЭУ города составляют более 44,5 тыс. тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что средства, выделенные “Киевавтодору”, были также направлены “на зарплату работникам ДЭУ” и приобретение горюче-смазочных материалов.

“Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она – многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц”, – добавил Кличко.

(На видео – с 8:50)