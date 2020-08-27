Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что самый большой флаг страны порвался, и заявил, что флаг сняли из-за "регламентных работ".

В соцсетях и некоторых СМИ ранее появилась информация, что главный флаг страны порвал ветер.

На это Кличко заявил в Facebook, что флаг сняли из-за регламентных работ, которые нужно проводить регулярно для надлежащей эксплуатации флагштока.

“Друзья! Вижу, как взволновали немало интернет пользователей фото спущенного большого главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые “источники”. Его не заменили на новый”, – написал мэр Киева.

В свою очередь, СМИ публиковали фото снятого флага и сообщения о том, что он “начал рваться то ли от ветра, то ли от качества материала”.