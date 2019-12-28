Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По словам Кличко, город делает все возможное, чтобы осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы.
“Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании – не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло”, – пояснил он.
Мэр также отметил, что уже более полутысячи киевских домов воспользовались городским программам по энергосбережению, и теперь платят за коммунальные услуги намного меньше.
“Мы несколько лет назад начали программу 70/30. И эта программа пользуется большим спросом у киевлян. Люди в домах, которые присоединились к программе, платят в два раза меньше за тепло. Так цена отопления за ноябрь в термомодернизированных домах была в среднем вдвое меньше, чем тариф. Жители таких домов фактически не зависят от цены на газ и регулируют размер платежей самостоятельно”, – подчеркнул Кличко.
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