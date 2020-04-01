В условиях карантина из-за вспышки коронавируса в Киеве пока что не будут открывать продуктовые рынки.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, комментируя соответствующее постановления Министерства охраны здоровья Украины.

По словам столичного градоначальника, рынки могут быть открыты лишь при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

“Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством охраны здоровья, отмечу: Киев рынков открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет”, – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что распространение коронавируса в Китае началось с одного из местных рынков.

“А относительно рынков, количества людей на них и прочего – напомню: помните, откуда ситуация разогналась в городе Ухань?” – заявил Кличко.

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(На видео – с 3:10)

Накануне сообщалось, что МОЗ определило условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина.

Согласно постановлению министерства, рынки могут работать при соблюдении следующих условий: 1) зарегистрированный производитель пищевой продукции; 2) пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка; 3) предусмотрена возможность обеспечения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты.