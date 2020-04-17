Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице сейчас наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнения радиацией нет.

Так, Кличко утром поехал в зону отчуждения, чтобы увидеть ситуацию на месте, и оттуда дал комментарий.

По его словам, нужно еще несколько дней, чтобы потушить очаги тления.

“Мы видим много пожарных автомобилей и бригад, которые съехались со всей Украины. Сейчас очаги возгорания – в Чернобыльской зоне. Были на совещании, получили информацию, что загрязнения радиационного в воздухе нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчерашнего дня. Открытых очагов (возгорания, – ред.) сейчас нет, тление. И нужно еще несколько дней для того, чтобы все потушить”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что на месте инцидента работают более тысячи пожарных и около 150 автомобилей, подключена авиация.

Мэр столицы также рассказал, что были произведены замеры, которые показали, что радиации в воздухе над Киевом нет.

“Все эксперты, пожарные говорят, что загрязнения радиацией воздуха нет. Поэтому все слухи, которые были в Киеве, что ветер из Чернобыля, где есть радиация… Еще раз могу сказать: измеряли дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получили информацию от экспертов в Чернобыле. Могу сказать, что в Киеве только задымление и загрязнение воздуха – в результате поджогов и дыма. Радиации нет“, – подчеркнул Кличко.

Друзі! Рано вранці поїхав у зону відчудження. Аби побачити та показати вам, чи тривають тут пожежі та чи може загрожувати Києву підвищення радіаційного фону. Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 16 квітня 2020 р.

В своем Telegram-канале он написал, что радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы “и составляет 0.12 микрозивертов”.

“По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира. Поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!” – проинформировал Кличко.