Так, Кличко утром поехал в зону отчуждения, чтобы увидеть ситуацию на месте, и оттуда дал комментарий.
По его словам, нужно еще несколько дней, чтобы потушить очаги тления.
“Мы видим много пожарных автомобилей и бригад, которые съехались со всей Украины. Сейчас очаги возгорания – в Чернобыльской зоне. Были на совещании, получили информацию, что загрязнения радиационного в воздухе нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчерашнего дня. Открытых очагов (возгорания, – ред.) сейчас нет, тление. И нужно еще несколько дней для того, чтобы все потушить”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что на месте инцидента работают более тысячи пожарных и около 150 автомобилей, подключена авиация.
Мэр столицы также рассказал, что были произведены замеры, которые показали, что радиации в воздухе над Киевом нет.
“Все эксперты, пожарные говорят, что загрязнения радиацией воздуха нет. Поэтому все слухи, которые были в Киеве, что ветер из Чернобыля, где есть радиация… Еще раз могу сказать: измеряли дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получили информацию от экспертов в Чернобыле. Могу сказать, что в Киеве только задымление и загрязнение воздуха – в результате поджогов и дыма. Радиации нет“, – подчеркнул Кличко.
Друзі! Рано вранці поїхав у зону відчудження. Аби побачити та показати вам, чи тривають тут пожежі та чи може загрожувати Києву підвищення радіаційного фону.
Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 16 квітня 2020 р.
В своем Telegram-канале он написал, что радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы “и составляет 0.12 микрозивертов”.
“По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира. Поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!” – проинформировал Кличко.
- Накануне сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно). По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50.