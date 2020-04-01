Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Не хочу вас пугать, но динамика распространения коронавируса в столице – неутешительная. Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 25 человек”, – отметил Кличко.

По словам мэра, из 25-ти новых больных: 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года и 12 женщин – от 21 до 80 лет, а также один ребенок – “девочка, которой чуть больше года”.

Из 25 больных госпитализированы 15 человек: в Александровскую больницу – 4 пациента, в городскую больницу № 4 – 7 пациентов, в больницу № 9 – 3 человек и еще одного больного – в клиническую больницу № 3.

Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко уточнил, что большинство из 25 заболевших в последнее время не выезжали за границу.

“Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины ни разу в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город”, – подчеркнул Кличко.

Он выразил убеждение, что власти столицы вовремя ввели ограничительные мероприятия.

“Если бы мы этого не сделали раньше и еще подождали бы, сегодня картина была бы совсем другой. Всем “не верю в угрозу – и это не про меня” скажу: спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите бродить по городу, игнорируя ограничения, введенные, чтобы вас спасти!” – заявил Кличко, обращаясь к жителям столицы.

Стоит отметить, что мэр Киева сообщил о 132 заболевших коронавирусом в Киеве. В то же время в Министерстве охраны здоровья Украины сегодня сообщали, что в столице подтверждены уже 134 случая COVID-19.

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