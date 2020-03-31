В Киеве за сутки были подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших есть женщина-медик.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще пятерых людей. На сегодняшний день количество киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз “коронавирус”, составляет 107 человек”, – отметил он.

Кличко уточнил, что, согласно информации от государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины” среди заболевших: четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник, которой 55 лет.

Один из пациентов находится в Александровской больнице столицы, другие – на самоизоляции (лечатся дома под контролем врачей).

Стоит отметить, что ранее сегодня в МОЗ Украины также сообщали о 107 больных коронавирусом в Киеве.

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В своем Telegram-канале Кличко проинформировал, что по 1 случаю заражения добавилось в следующих районах столицы: Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Шевченковском.