Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
“За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще пятерых людей. На сегодняшний день количество киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз “коронавирус”, составляет 107 человек”, – отметил он.
Кличко уточнил, что, согласно информации от государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины” среди заболевших: четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник, которой 55 лет.
Один из пациентов находится в Александровской больнице столицы, другие – на самоизоляции (лечатся дома под контролем врачей).
Стоит отметить, что ранее сегодня в МОЗ Украины также сообщали о 107 больных коронавирусом в Киеве.
В своем Telegram-канале Кличко проинформировал, что по 1 случаю заражения добавилось в следующих районах столицы: Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Шевченковском.
- В Украине зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 69 новых случаев.
- По всей Украине появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки зараженных коронавирусом Covid-19.
- В Украине при больницах будут созданы мобильные медицинские бригады для проверки подозрений на коронавирус COVID-19 в домашних условиях.