Мэр Киева Виталий Кличко на квадроцикле и в костюме Деда Мороза открыл обновленный Шулявский мост.

Видео он разместил на своей странице в Facebook.

Так, мэр столицы первым проехался по Шулявскому путепроводу. После чего мост открыли для движения транспорта.

Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом Опубликовано Віталій Кличко Суббота, 28 декабря 2019 г.

Отметим, что вчера в Киеве провели испытания пролетных строений Шулявского путепровода. Сам Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под ним, когда на путепровод заехали грузовики.

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

В частности, при динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.