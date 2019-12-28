Видео он разместил на своей странице в Facebook.
Так, мэр столицы первым проехался по Шулявскому путепроводу. После чего мост открыли для движения транспорта.
Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом
Опубликовано Віталій Кличко Суббота, 28 декабря 2019 г.
Отметим, что вчера в Киеве провели испытания пролетных строений Шулявского путепровода. Сам Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под ним, когда на путепровод заехали грузовики.
В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.
В частности, при динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал впечатляющее видео демонтажа Шулявского моста.