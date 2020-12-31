Видео поздравления обнародовала пресс-служба Кличко.

“Друзья! Мы прошли этот год. А это уже хорошо. Да, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы стали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг”, – сказал Кличко.

По его словам, в 2020 году люди научились радоваться простым вещам, стали сильнее и добрее.

“Поэтому мы все преодолеем. Вместе. Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса! С Новым годом и Рождеством Христовым! Берегите себя!” – отметил мэр Киева.