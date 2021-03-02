Кличко выиграл у «1+1» иск о фейковой информации в программе Дубинского

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации мэр Киева и соистец Дмитрий Белоцерковец подали еще в августе 2019 после выхода в эфир “Студии 1 + 1” программы “Гроші” Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация.
“Насколько вы помните, тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал “1+1″, который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь не идет”, – заявил Виталий Кличко.
Рассмотрев иск суд постановил удовлетворить его, обязав “телекомпанию “Студия 1 + 1” опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы “Гроші”. Также суд обязал удалить программу, в которой была обнародована ложная информация, со всех информационных ресурсов телекомпании и социальных сетей, связанных с ней.
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