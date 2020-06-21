По предварительному заключению специалистов, дом по улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве, где в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв, придется демонтировать.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко отметил, что взрыв был очень мощный. Об этом свидетельствует тот факт, что несущая конструкция дома очень сильно повреждена.

“Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи”, — отметил Кличко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.