Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.
Отвечая на вопрос, правда ли, что метрополитен в Киеве могут открыть 8-9 мая, Кличко отметил:
“Все будет зависеть от ситуации с распространением болезни. Я сегодня не могу назвать какие-то точные даты. Пока что по распоряжению Правительства ограничительные меры продлены до 24 апреля”.
Кличко подчеркнул, что власть следит за ситуацией и динамикой.
“Мы не можем подвергать людей опасности. И сейчас главное, чтобы ситуация ни в коем случае не ухудшилась после праздников”, – заявил он.
(На видео – с 8:56)
- С понедельника, 23 марта, общественный транспорт Киева начал перевозить только отдельные категории граждан – медработников, спасателей, правоохранителей, коммунальных работников, персонал продуктовых магазинов и аптек, сотрудников стратегических предприятий.