Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что точной даты открытия метрополитена в столице пока что нет.

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос, правда ли, что метрополитен в Киеве могут открыть 8-9 мая, Кличко отметил:

“Все будет зависеть от ситуации с распространением болезни. Я сегодня не могу назвать какие-то точные даты. Пока что по распоряжению Правительства ограничительные меры продлены до 24 апреля”.

Кличко подчеркнул, что власть следит за ситуацией и динамикой.

“Мы не можем подвергать людей опасности. И сейчас главное, чтобы ситуация ни в коем случае не ухудшилась после праздников”, – заявил он.

(На видео – с 8:56)