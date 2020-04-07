Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице подтверждено уже 279 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам Кличко, за минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 12 человек.

“Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них – четверо детей и один медик. Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что заболели еще три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две девочки, которым по три года. Также заболели пятеро мужчин – от 31 до 67 лет и двое мальчиков – 6 и 15 лет.

Один мужчина, 36-ти лет, умер. За его жизнь врачи боролись в течение почти двух недель.

“За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО – насыщения крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось”, – рассказал мэр Киева.

Среди киевлян, заболевших за прошедшие сутки, госпитализировали двух пациентов. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, “за пределы страны в последнее время не выезжали”, то есть “были инфицированы в Украине”.

“Поэтому я еще раз обращаюсь: серьезно относитесь к своему здоровью. Как только чувствуете симптомы заболевания – сразу обращайтесь к врачам! Чтобы вовремя получить необходимую помощь и лечение”, – подчеркнул Кличко.

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Стоит отметить, что в Министерстве охраны здоровья Украины по состоянию на утро сообщали о 253 случаях коронавируса в Киеве.

Карта случаев вируса по районам столицы выглядит следующим образом: