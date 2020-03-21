Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“Отдельно хочу обратиться к Правительству и Пограничной службе: в эти дни, когда в Киев прибывают самолеты с украинцами из-за рубежа, необходим строгий контроль за тем, чтобы эти люди находились две недели на домашнем режиме! Иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции!” – сказал он.
Кличко подчеркнул, что в аэропорту людей не предупреждают о необходимости самоизолироваться.
“По сигналам, поступающих к нам, людей в аэропорту об этом не предупреждают. Я призываю усилить контроль за информированием пассажиров и соблюдением ими рекомендаций”, – добавил мэр столицы.
Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві
“Київ призупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі”: Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві
Кличко розповів, хто зможе користуватися громадським транспортом у столиці
Опубликовано Букви Суббота, 21 марта 2020 г.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке общественного транспорта с 23 марта.