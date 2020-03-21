Мэр Киева Виталий Кличко призвал Правительство усилить контроль в аэропортах и обеспечить соблюдение двухнедельного домашнего карантина всеми гражданами, въезжающими в страну.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Отдельно хочу обратиться к Правительству и Пограничной службе: в эти дни, когда в Киев прибывают самолеты с украинцами из-за рубежа, необходим строгий контроль за тем, чтобы эти люди находились две недели на домашнем режиме! Иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции!” – сказал он.

Кличко подчеркнул, что в аэропорту людей не предупреждают о необходимости самоизолироваться.

“По сигналам, поступающих к нам, людей в аэропорту об этом не предупреждают. Я призываю усилить контроль за информированием пассажиров и соблюдением ими рекомендаций”, – добавил мэр столицы.