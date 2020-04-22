В Киеве работы по строительству метро на Виноградарь, несмотря на карантин из-за коронавируса, продолжаются. И пока – согласно графику.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможной отсрочке открытия двух новых станций.

“Хочу вас заверить – работы там продолжаются. И пока – по графику. Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции “Мостицкая” и финиширует почти через 1,3 км, у станции “Сырец”. Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев”, – рассказал Кличко.

По его словам, две новых станции метро на Виноградарь все так же планируется открыть в декабре 2021 года.

“Напомню, эти станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя новыми станциями будет 3,7 километра. Я собираюсь еще раз наведаться на строительство в ближайшие дни, с проверкой”, – отметил Кличко.

(На видео – с 11:00)