Об этом столичный градоначальник проинформировал сегодня на брифинге, комментируя обнародованную в Сети информацию о подготовке палат и спецбригад для VIP-пациентов.

По словам Кличко, VIP-палат для депутатов и других чиновников нет. Речь идет о подготовке к лечению лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.

“Что касается VIP-палат якобы для депутатов и других чиновников – такого нет. Я поднял информацию о распоряжении, которое вчера распространили. Скажу одно: оно было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, МОЗ и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом “для служебного пользования”. В них речь идет о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечению лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что речь идет о том, что на случай заболевания первые лица государства “должны иметь определенные условия: отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана”.

“Такая практика была всегда, и не только в Украине. Но… Я вчера разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. И он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны” – подчеркнул мэр Киева.

Он также прокомментировал информацию о том, что в Александровской больнице столицы якобы обслуживают только VIP-клиентов. По словам Кличко, эта больница является базовой, и сегодня в основном всех больных или с подозрением на коронавирус отправляют именно туда.

Мэр Киева заверил, что если количество больных будет увеличиваться, их будут лечить также в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую.

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(На видео – с 4:19)