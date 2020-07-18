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Климатический прорыв: глобальные выбросы углерода будут отслеживать в реальном времени

Группа некоммерческих организаций объединилась для создания систему наблюдений за выбросами углерода в атмосферу в режиме реального времени, которая может изменить направление международных переговоров по климату. 

Суббота, 18 июля 2020, 03:45

Об этом идет речь в статье издания Vox.

В настоящее время большинство стран не знают, откуда происходит большая часть их выбросов в атмосферу. Отсутствие достоверных данных о количестве и происхождении выбросов парниковых газов усложняет международные климатические переговоры и формирование политики, направленной на их снижение.

“Без этой информации  вы не сможете разработать разумную и эффективную политику по снижению выбросов. Вы не можете отслеживать их, чтобы увидеть, достигаете ли вы прогресса в достижении ваших целей”, — отметила Келли Симс Галлахер, профессор энергетической и экологической политики в Школе Флетчера Университета Тафтса.

Мониторинг, подготовка отчетов и их обсуждение занимают много времени, при этом возникают ситуации, которые провоцируют страны предъявлять друг другу подозрения касательно достоверности представленных данных.

Например, в конце 2015 года, незадолго до международных переговоров по климату в Марокко 2016 года, Китай объявил, что недооценил количество сжигаемого угля на 17%, а это один миллиард тонн дополнительных выбросов парниковых газов, что сопоставимо с выбросами всего энергетического сектора Германии.

Решением этой проблемы может стать открытый бесплатный сервис мониторинга выбросов в режиме реального времени, данные которого будут проверяться объективными третьими сторонами. Возможность его появления обсуждалась еще в середине 1990-х годов, когда страны начали проводить встречи в рамках Рамочная конвенция ООН об изменении климата, однако тогда идея казалась спекулятивной научной фантастикой.

Теперь же мир приблизился к решению ключевой проблемы, а именно — к созданию надежной системы отслеживания и измерения выбросов углерода.

История инновационного проекта

Все началось с того, что в 2019 году американская компания WattTime, британская компания Carbon Tracker и ряд других некоммерческих организаций подала заявку и выиграла грант в размере 1,7 миллиона долларов от благотворительного подразделения Google для отслеживания в режиме реального времени глобальных выбросов электростанций с помощью использования спутниковых данных и алгоритмов искусственного интеллекта.

Основатель и исполнительный директор WattTime Гэвин Маккормик рассказал о своем проекте в Сети и с ним связались представители ряда других исследовательских организаций. В итоге они объединились в коалицию Climate TRACE и поставили себе задачу начать анализ выбросов производимых не только электростанциями, но и другими возможными источниками.

Коалиция готовится представить разработанную ими систему наблюдений за выбросами углерода в атмосферу во время конференции по климату в Глазго, Шотландия. Она должна была состояться в ноябре 2020 года, однако в связи с пандемией COVID-19 была перенесена на ноябрь 2021 года.

Если проект будет осуществлен, он может изменить направление международных переговоров по климату, а также упростить исполнение взятых на себя обязательств в области климата для сотен компаний, городов, округов и штатов.

Суть подхода

В настоящее время Climate TRACE насчитывает 10 участников. В нее входят компании, которые занимаются сбором необходимых данных со спутников и других источников (от данных энергосистем до продаж топлива, сенсорных сетей и беспилотников). Собранные ими данные будут поступать в ИИ (пока есть базовый прототип), который будет исследовать полученную информацию.

Сейчас в коалицию входят:

  • Эл Гор (45-й вице-президент (США), известен своей работой в сфере защиты окружающей среды);
  • компания WattTime;
  • компания Carbon Tracker (использует машинное обучение и спутниковые данные для прогнозов об использовании каждой электростанции в мире);
  • Earthrise Alliance (собирает и систематизирует общедоступные данные об окружающей среде);
  • CarbonPlan (использует спутниковые данные для отслеживания изменений в надземной биомассе (особенно в лесах) и связанных с этим выбросах углерода);
  • Hudson Carbon (использует спутниковые данные для отслеживания изменений состояния почвы);
  • OceanMind (использует встроенные датчики для отслеживания глобального движения судов в режиме реального времени и сочетает их с характеристиками двигателя для расчетов выбросов углерода);
  • Институт Роки Маунтин (объединяет несколько источников данных для количественной оценки выбросов метана из нефтегазовой инфраструктуры);
  • Hypervine (использует спектроскопические изображения для отслеживания использования транспортных средств и взрывных работ на карьерах);
  • Blue Sky Analytics (использует изображения со спутников для отслеживания пожаров).

Значение проекта для климатической политики

Если коалиция TRACE успешно сможет собрать исчерпывающие данные, создать ИИ, чтобы исследовать их, и сделать результаты работы доступными для общественности, это прольет свет на множество вопросов и изменит формат международных переговоров по климату.

В частности, профессор Галлахер указала на то, что “наличие данных в режиме реального времени поможет сторонам РКИК ООН лучше понять, где и почему они терпят неудачу, и, наоборот, где у них дела идут лучше, чем ожидалось”.

Также система поможет разрешить большинство международных споров по поводу мониторинга и отчетности и привлечь к ответственности тех, кто не выполняет взятые обязательства, будь то политики или компании.

“Это даст возможность людям, которые действительно заинтересованы в сокращении выбросов”, — считает Эл Гор.

Теги: парниковые газы, изменение климата, климат

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