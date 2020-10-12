Соратник Виктора Януковича, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко угрожает подать в суд на "Буквы" за расследования журналистов Bihus.Info о народном депутате от партии "Слуга народа" Александре Дубинском.

Об этом говорится в письме адвоката Клименко в редакцию #Букв.

Напомним, 2октября #Буквыи опубликовали расследование журналистов Bihus.Info о том, как ныне народный депутат Александр Дубинский, а ранее журналист, в 2014 году был автором фейка “Проститутки на Майдане”, снятого для соратника Януковича, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.. За такой сюжет ему должны были заплатить от 3 до 15 тысяч долларов.

В расследовании говорится, что будучи журналистом, Дубинский, возможно, вел переписку с гражданской женой Клименко и главой холдинга “Вести” Ольгой Семченко, а также – с бывшим главредом “Вестей” Игорем Гужвой. Вместе они планировали создание и раскрутку фейков, которые бы могли дискредитировать события, происходящие в то время на Майдане. Одним из самых “ярких” фейков был спродюсированный сюжет о проститутках на Майдане, которые обслуживали протестующих и, в частности, представителей партии “УДАР”.

Адвокат заявляет, что информация не соответствует действительности.

“Клименко А.В. или любой по его поручению никогда не сотрудничал с Дубинским А.А .; Клименко А.В. не выступал заказчиком материалов по дискредитации “революции Достоинства” и не финансировал по этому поводу информационные компании. Приведенная в видеоролике информация не соответствует действительности и является недостоверной”, – говорится в письме.

Адвокат требует “немедленно удалить недостоверные утверждения о Клименко в распространенной статье, нарушающих его право на уважение чести и достоинства и право на неприкосновенность деловой репутации”. В случае отказа удаления и опровержения информации о Клименко адвокат угрожает #Буквам судом.

Адвокат отметил, что соответствующую претензию было направлено в адрес редакции “Bihus.Info” с требованием опровержения недостоверной информации.

В свою очередь руководитель проектуа Bihus.info Денис Бигус, к которому #Буквы обратились за комментарием отметил, что не получал писем от адвокатов по расследованию о Дубинском.

На вопрос, готова ли редакция “Bihus.Info” защищаться в суде и доказать правдивость информации о деятельности Дубинского и Клименко, Бигус ответил, что готов.

“Если мы что-то публикуем, мы точно готовы защищаться”, – коротко резюмировал руководитель проекта Bihus.info.

Отметим, что #Буквы готовы дать возможность всем сторонам высказать свою позицию.