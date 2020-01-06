Об этом он рассказал в интервью изданию “Сегодня”.

“Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая”, – считает Климкин.

При этом, по мнению экс-министра, в данный момент НАТО заинтересован в расширении.

“Думаю, НАТО никогда не закроется, поскольку для Альянса, наиболее эффективного безопасностного сообщества на сегодня, очень важно расширить свое влияние на все страны, которые разделяют их ценности. С ЕС вопрос сложнее. Сейчас он должен переварить Brexit, внутренние реформы. Мы же должны сказать, что круче, делаем больше, чем вы там нам прописали в своих длинных списках. Мы более динамичны. Шанс на это у нас есть. Но времени не так много. Украинцев все хотят, украинцы – это везде очень положительно, это наш большой плюс. А страна у нас “беднее” и сложнее, чем украинцы. Украинцев все любят, но о стране говорят, что она коррумпированная, олигархическая, сложная, неэффективная”, – говорит он.