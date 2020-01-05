Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в 2020 году президент России Владимир Путин будет пытаться поделить Украину на "Малороссию" и "Запад".

Об этом он рассказал в интервью изданию “Сегодня”.

“Я не вижу без, как я говорил, большого “договорняка”, шанса на компромиссный для нас и России вариант. Иначе Путин будет давить именно на свой вариант. Я не верю ни в максимальный вариант “предательства”, ни в максимальный вариант “победы”. Статус-кво нам тоже не подходит, поскольку продолжаются обстрелы. Путин будет с этим играть. Но переложение горячего статус-кво в более холодный – это задача 2020 года вместе с гуманитарными аспектами: обмен, гуманитарные, религиозные, экологические и другие контакты. С той стороны будут в основном шпионы. Но, тем не менее, постепенно нам это нужно делать, поскольку это наши люди”, – заявил Климкин.

По мнению экс-министра, в 2020 году существует вероятность ослабления экономических санкций против России со стороны Запада.

“Нужно работать и говорить, что надо выполнить основной массив Минска, и только потом говорить об ослаблении санкций. Нам же нужны не просто санкции против России, а чтобы они ушли с Донбасса. Если вы увидите, что они ушли с Донбасса, и увидите там украинское политическое и правовое поле, тогда, пожалуйста, можем говорить об ослаблении санкций. Если это условно “случайным” образом получится, тогда это одна история”, – считает он.

При этом Климкин также сказал, что Владимир Путин будет продолжать попытки разделить Украину.

“Путин будет дальше нас долбить с точки зрения разделения на “Малороссию”, как они видят Центральную Украину и Западную Украину. И они совершенно серьезно это будут делать. Поскольку для них – это решение всех проблем. Некуда будет возвращать Крым, это контроль над Черным морем, сухопутные коридоры, вода – все решается”, – подытожил экс-министр.