Об этом он рассказал в интервью изданию “Сегодня”.
“Я не вижу без, как я говорил, большого “договорняка”, шанса на компромиссный для нас и России вариант. Иначе Путин будет давить именно на свой вариант. Я не верю ни в максимальный вариант “предательства”, ни в максимальный вариант “победы”. Статус-кво нам тоже не подходит, поскольку продолжаются обстрелы. Путин будет с этим играть. Но переложение горячего статус-кво в более холодный – это задача 2020 года вместе с гуманитарными аспектами: обмен, гуманитарные, религиозные, экологические и другие контакты. С той стороны будут в основном шпионы. Но, тем не менее, постепенно нам это нужно делать, поскольку это наши люди”, – заявил Климкин.
По мнению экс-министра, в 2020 году существует вероятность ослабления экономических санкций против России со стороны Запада.
“Нужно работать и говорить, что надо выполнить основной массив Минска, и только потом говорить об ослаблении санкций. Нам же нужны не просто санкции против России, а чтобы они ушли с Донбасса. Если вы увидите, что они ушли с Донбасса, и увидите там украинское политическое и правовое поле, тогда, пожалуйста, можем говорить об ослаблении санкций. Если это условно “случайным” образом получится, тогда это одна история”, – считает он.
При этом Климкин также сказал, что Владимир Путин будет продолжать попытки разделить Украину.
“Путин будет дальше нас долбить с точки зрения разделения на “Малороссию”, как они видят Центральную Украину и Западную Украину. И они совершенно серьезно это будут делать. Поскольку для них – это решение всех проблем. Некуда будет возвращать Крым, это контроль над Черным морем, сухопутные коридоры, вода – все решается”, – подытожил экс-министр.
- 29 декабря из плена боевиков “ДНР/ЛНР” в рамках обмена были освобождены 76 украинцев. Среди них 12 военнослужащих и 64 гражданских. Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 освобожденных украинцев.
- Боевикам были переданы террористы, убийцы и пятеро экс-“беркутовцев”, подозреваемых в расстреле активистом Майдана.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы пятеро экс-“беркутовцев” не были включены в процесс обмена удерживаемыми лицами, боевики не отдали бы пленных украинских воинов. Также Зеленский сообщил, что если бы была возможность поменять даже 100 “беркутовцев” на одного украинского разведчика, он бы сделал это.
- Мониторинговая миссия ООН обеспокоена тем, что обмен бывших сотрудников “Беркута”, обвиняемые в убийстве 48 активистов, затруднит расследование дел Майдана.