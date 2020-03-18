Клиника Андрея Пальчевского "Евролаб", где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы на отсутствие в крови наркотиков, делает тесты на выявление нового коронавируса за 16 тыс. гривен, а экспресс-тест - за 1,5 тыс. грн.

Об этом в Facebook написал журналист издания “Новое время” Дмитрий Бобрицкий.

“Клиника господина Андрея Пальчевского “Евролаб”, где будущий президент как “в дружеской и независимой”, додумалась до гениальной бизнес-модели. Во время панических настроений, “Евролаб” единственная из всех частных клиник где-то договорилась о закупке тестов, и предложила киевлянам пройти два вида тестирования на коронавирус СOVID-19″, – написал журналист.

По его словам, в клинике можно сделать один тест за 1500 грн (экспресс-тест), и другой – за 16 000 грн (500 евро).

“Когда оптовая стоимость экспресс-тестов на рынке – 300-400 грн, а в Германии стоит около 60 евро (в 9 раз дороже)” – написал журналист.

“Как выяснилось, паника таки действует. Во-первых, закупленные тесты в “Евролабе” разошлись, как горячие пирожки. Их “больше нет”, а будут только в пятницу и цена, вероятно возрастет. “Много людей звонят?”. “Да!”, – ответила девушка-оператор из клиники. Во-вторых, на сайте “Евролабе” указывается, что экспресс-тест выявляет именно СОVID-19. Однако, из открытых источников известно, что экспресс-тест способен диагностировать только “семью коронавирусов”, их более 100 разновидностей, но не может выявить именно новый СОVID-19. Тем более, если у вас еще длится инкубационный период. По сути, сейчас происходит обман потенциальных пациентов, по крайней мере на сайте”, – отмечает журналист.

“В-третьих, я узнал о существовании интересных людей – Instagram-блогерш Сабины Мусиной и Ксюши Манекен. Одна из них сняла несколько сторис, как она ходила в “Евролаб” и “делала тест на COVID-19”, а Ксюша выложила только фото с результатами. Не надо быть Шерлоком, чтобы догадаться, скорее всего, это “рекламная интеграция” услуг “Евролаба”, – отметил Дмитрий Бобрицкий.

По его словам, люди подогретые паникой и рекламой не идут к семейным врачам, а летят в “Евролаб” делать “космически дорогие или ненужные тесты”.

Диагностика на коронавирус в клинике стоит 16 тыс. грн.

Прайс на сайте клиники сейчас показывает тесты за 1,5 тыс. грн:

Ранее на брифинге заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на вопрос журналистки о том, что “одна из частных клиник Киева уже проводит тесты на коронавирус”, ответил следующее: “В этой частной клинике было несколько положительных результатов, но после того, как их протестировали в референс-лаборатории, все эти положительные результаты были аннулированы”.

<noscript><iframe title="Прес-брифінг щодо введення додаткових протиепідемічних заходів та обмежень" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/HbC4cfOqmxc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На видео с 26-й минуты

На сайте клиники “Евролаб” сообщается, что у них закончились тесты на коронавирус.

Напомним, что во время предвыборной президентской гонки Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий, одним из которых было сдача анализов на алкоголь и наркотики.

Тогда Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализы в пятницу, 5 апреля, в медпункте стадиона “Олимпийский”. В ответ шоумен отказался и пошел в “Евролаб”.