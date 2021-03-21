В столичных клининговых компаниях заявили, что отмыть гранит и реставрировать двери Офиса президента после вчерашней акции протеста обойдется максимум в 50 тыс. грн, а не два миллиона, как об этом ранее сообщила пресс-служба Банковой.

Об этом сообщил журналист Вячеслав Лакомкин на своей Facebook-странице.

Журналист списался с клининговыми компаниями, которые предоставляют услуги, необходимые для устранения повреждений, нанесенных протестующими здания Офиса президента 20 марта.

“Позвонил я в клининговую компанию и они готовы отмыть гранит за 12 тыс. гривен. За один рабочий день! Двери реставрируют полностью за 30 тыс. гривен. И того – 42 тыс. гривен! Пусть даже 50 тыс.”, – написал Лакомкин.

Он напомнил, что Офис президента называет сумму в 2 млн грн, отмечая при этом, что через 72 часа краска въестся в гранит и отмыть ее будет значительно труднее.

“Надеюсь, что за два ляма они и гранит заменят, покроют его антипокрасочнимы веществами. А двери заменят на портал в ад … Господин Ермак, отпишитесь в лс – скину контакты фирм”, – добавил журналист.

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.

Напомним, что Офис президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.

Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки территории и фасадов Офиса президента после вчерашней акции протеста составит примерно 80 000 гривен, а не два миллиона.