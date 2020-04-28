Об этом она заявила во время онлайн-конференции с Байденом.

Клинтон заявила, что сейчас США нужен президент, который сплотил бы общество, продемонстрировав сострадание и заботу.

“Я видела, как Джо сплачивает людей. Для меня это момент, когда нам нужен лидер, президент — такой, как Джо Байден”, — заявила она.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она “имела честь” работать с ним не один год.

“Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании — не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах”, – заявила Клинтон.

Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

“И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело”, – добавила Клинтон, обращаясь к американцам.

Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.