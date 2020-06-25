Об этом рассказывают #Буквы.
“Внимание, новость дня, фигурантка ужасного сексуального скандала наконец устроилась на работу. Вот реально ли сексизм в нашей стране?” – написала Клитина.
А вот уже в следующей публикации Александра Клитина опубликовала селфи с приклеенной бородой и представилась мужским именем – Александром Клитиным.
Чиновница жалуется, что в Украине легче пройти собеседование на высокие государственные должности, если ты мужчина.
“Реально хочется взять накладную бороду и ходить так на работу, потому что если ты женщина, то грязных приколов не миновать. Изменить пол и так пройти собеседование”, – написала Клитина.
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Увага, Олександр Клітін готовий до співбесіди 😉 Мене реально тривожить що публічне знущання і травля жінок стають нормою в нашій країні. Реально хочеться взяти накладну бороду і ходити так на роботу, тому що якщо ти жінка то брудних приколів не позбутися. Змінити стать і так пройти співбесіду, щоб депутатам мало не здалось, бо як інакше покарати кривдників в нашій країні? Вважаю за доцільним розробку відповідного законодавства що допоможе притягнути до відповідальності за будь-яку травлю з приводу як мінімум статі. Слуги народу – думаю підтримка такого закону буде кращим вибаченням! Але щось мені підказує що ми так і не дочекаємось вибачень, бо я сама чула у відповідь замість вибачень – Ти іще маєш бути вдячною, що я зробив тебе відомою! цитую 😉
А далее Александра Клитина просто с помощью мобильного приложения FaceApp создала себе мужское альтер эго, который протестует против травли и дискриминации женщин.
“Вот я не понимаю, чего столько шума, неужели привлекательный мужчина не может быть советником главы Космического агентства? Это какая-то дискриминация мужчин! Считаю, что женщин у нас тоже дискриминируют и я буду протестовать и бороться против публичной травли женщин, потому что я настоящий мужчина! Вот меня просят прокомментировать разговоры Арахамии и Корниенко – хочу с ними разобраться по-мужски, зачем публично оскорбили женщину? Еще вот ей заткнули? Попадитесь вы мне .. Будет вам и сосна и сосну …” – написала Клитина от имени своего мужского альтер эго.
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Ось я не розумію чого стільки галасу, невже привабливий чоловік не може бути радником Голови Космічного агенства? Це якась дискримінація чоловіків! Вважаю що жінок у нас теж дискримінують і я буду протестувати і боротися проти публічної травлі жінок, тому що я справжній чоловік! Ось мене просять прокоментувати розмови Арахаміі і Корнієнко – хочу із ними розібратися по чоловічому, нащо публічно образили жінку? Ще й рота їй заткнули? Попадетесь ви мені.. Буде вам і сосна і сосну…
Стоит отметить, что ранее Александра Клитина попала в секс-скандал, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свою должность через постель.
Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для “Укрзализныци”, Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он “мутит с тендерами”. После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А впоследствии ее уволили с должности заместителя министра инфраструктуры.
- 27 ноября Клитина анонсировала пресс-конференцию о своей отставке. Однако затем ее отменила.