Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее оказалась в центре скандала, несколько дней назад стала советником главы Государственного космического агентства. После ее нового назначения в прессе появились заголовки с указанием именно того секс-скандала. В ответ чиновница в своем Instagram назвала такое упоминание о ее прошлом "сексизмом" и решила противодействовать этому оригинальным способом.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Внимание, новость дня, фигурантка ужасного сексуального скандала наконец устроилась на работу. Вот реально ли сексизм в нашей стране?” – написала Клитина.

А вот уже в следующей публикации Александра Клитина опубликовала селфи с приклеенной бородой и представилась мужским именем – Александром Клитиным.

Чиновница жалуется, что в Украине легче пройти собеседование на высокие государственные должности, если ты мужчина.

“Реально хочется взять накладную бороду и ходить так на работу, потому что если ты женщина, то грязных приколов не миновать. Изменить пол и так пройти собеседование”, – написала Клитина.



А далее Александра Клитина просто с помощью мобильного приложения FaceApp создала себе мужское альтер эго, который протестует против травли и дискриминации женщин.

“Вот я не понимаю, чего столько шума, неужели привлекательный мужчина не может быть советником главы Космического агентства? Это какая-то дискриминация мужчин! Считаю, что женщин у нас тоже дискриминируют и я буду протестовать и бороться против публичной травли женщин, потому что я настоящий мужчина! Вот меня просят прокомментировать разговоры Арахамии и Корниенко – хочу с ними разобраться по-мужски, зачем публично оскорбили женщину? Еще вот ей заткнули? Попадитесь вы мне .. Будет вам и сосна и сосну …” – написала Клитина от имени своего мужского альтер эго.

Стоит отметить, что ранее Александра Клитина попала в секс-скандал, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свою должность через постель.

Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для “Укрзализныци”, Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он “мутит с тендерами”. После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А впоследствии ее уволили с должности заместителя министра инфраструктуры.