Об этом Глава государства заявил в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny.

“Украина заинтересована в мире больше всего, потому война – на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должен сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины”, – сказал Зеленский, подчеркнув, что хотел бы видеть больше стремление Москвы относительно достижения мира.

Президент отметил, что все войны когда-нибудь заканчиваются.

“Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города – Донецк и Луганск – это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати”, – сказал Владимир Зеленский.