Верховная Рада Украины поддержала заявление в связи с шестой годовщиной Евромайдана и событий Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления №2739 проголосовали 295 нардепов: 200 – от “Слуги народа”, 24 – от “Европейской Солидарности”, 20 – от “Батькивщины”, 15 – от “Голоса”, 12 – от группы “За майбутне”, 16 – от группы “Доверие”, 8 внефракционных.

Ни одного голоса не дали нардепы от ОПЗЖ.

При рассмотрении документа нардепы минутой молчания почтили память тех, кто отдал жизнь во время трагических событий Революции Достоинства.

Согласно пояснительной записке, принятие заявления “является необходимым для предоставления политической оценки событиям Евромайдана, Революции Достоинства и их последствиям”. В частности, “дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений “Беркут” и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия”.

В заявлении Верховной Рады говорится, что:

• Революция Достоинства является “одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы”.

• Расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, должно быть завершено и проведено эффективно, а виновные лица должны предстать перед судом и “в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлекаться к ответственности”.

“Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо, поскольку ненаказанное зло растет”, – отмечается в заявлении.

• Узурпация власти является недопустимой.

“Узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом является абсолютно недопустимым явлением, что вызывает долговременные тяжкие последствия”, – подчеркивается в заявлении.

• Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения “Беркут”, милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства “осуждается как такая, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу”.

• Необходимость политической оценки режима Виктора Януковича. Отмечается, что трагические события Революции Достоинства, аннексия Крыма, а также вооруженная агрессия России и оккупация ею отдельных районов Донбасса произошли “не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался РФ и действовал вопреки национальным интересам Украины”.

• Мирные собрания “являются чрезвычайно действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти, а безопасность участников мирных собраний всех видов и форм”, как и их право выражать свое мнение, должны быть защищены государством.

• Государство или отдельные должностные лица не могут произвольно ограничивать свободу собраний.

• Европейские ценности, за которые отдали свои жизни Герои Небесной Сотни (достоинство, демократия, равенство и верховенство права), необходимы для нормального функционирования общества.

“Верховная Рада Украины последовательно стоит и будет стоять на позициях утверждения этих ценностей во всех сферах общественной жизни”, – сказано в заявлении.

В документе также говорится о важности памяти о Героях Небесной Сотни.

“Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор – быть частью Европы. Герои Небесной Сотни – украинцы и иностранцы, отдавшие жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины. Память об их героических действиях является частью истории национального государства”, – отмечается в заявлении.