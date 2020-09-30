Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден позволил себе некоторые нелестные высказывания в сторону политического оппонента Дональда Трампа во время дебатов.

Байден называл Трампа “клоуном”, “лжецом”, “расистом” и “худшим президентом страны в истории”.

Несмотря на существующие правила дебатов, а также договоренности между кандидатами, они часто перебивали друг друга и позволяли себе оскорблять оппонента.

В один из таких моментов модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес даже предложил Трампу поменяться с ним местами.

Байден изначально выбрал стратегию – говорить без эмоций, апеллировать фактами, не поддаваться на провокации. Но тактика Трампа была противоположной, что позволило ему быстро дезориентировать демократа. Результатом стало то, что Байден также начал перебивать и оскорблять оппонента.

Реагируя на поведение Трампа на дебатах, он называл его “клоуном”. Он также говорил: “Когда ты уже замолчишь?”, “Помолчи хотя бы две минуты”, “Кто-нибудь, заткните его” и так далее.

Байден и Трамп постоянно называли друг друга лжецами и пытались уличить во лжи, вырывая фразы из контекста.

Также Байден назвал Трампа “откровенным расистом” и ксенофобом.

Он обвинил Трампа в отсутствии четкой позиции в отношении политики президента РФ Владимира Путина, назвав его “щенком Путина” (Putin’s puppy).

Резюмируя, Байден призвал своих избирателей обязательно участвовать в выборах, чтобы снова не пережить “четыре года лжи”. Он назвал Трампа “худшим президентом в истории США”, при котором американцы обеднели, стали более склонны к насилию, разделились, стали нетерпимыми и так далее.