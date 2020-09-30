Байден называл Трампа “клоуном”, “лжецом”, “расистом” и “худшим президентом страны в истории”.
Несмотря на существующие правила дебатов, а также договоренности между кандидатами, они часто перебивали друг друга и позволяли себе оскорблять оппонента.
В один из таких моментов модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес даже предложил Трампу поменяться с ним местами.
Байден изначально выбрал стратегию – говорить без эмоций, апеллировать фактами, не поддаваться на провокации. Но тактика Трампа была противоположной, что позволило ему быстро дезориентировать демократа. Результатом стало то, что Байден также начал перебивать и оскорблять оппонента.
Реагируя на поведение Трампа на дебатах, он называл его “клоуном”. Он также говорил: “Когда ты уже замолчишь?”, “Помолчи хотя бы две минуты”, “Кто-нибудь, заткните его” и так далее.
Байден и Трамп постоянно называли друг друга лжецами и пытались уличить во лжи, вырывая фразы из контекста.
Также Байден назвал Трампа “откровенным расистом” и ксенофобом.
Он обвинил Трампа в отсутствии четкой позиции в отношении политики президента РФ Владимира Путина, назвав его “щенком Путина” (Putin’s puppy).
Резюмируя, Байден призвал своих избирателей обязательно участвовать в выборах, чтобы снова не пережить “четыре года лжи”. Он назвал Трампа “худшим президентом в истории США”, при котором американцы обеднели, стали более склонны к насилию, разделились, стали нетерпимыми и так далее.
- Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.
- Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.