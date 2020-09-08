15 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK Special состоится панельная дискуссия "Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной информации в информационных программах", которая выполняется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

KYIV MEDIA WEEK Special

Международный онлайн-форум

15 сентября | 15:20 – 16:10

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие – бесплатное

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Следите за нашими новостями в соцсетях: Facebook , Instagram

Если медиа — это отражение общества, то кого мы видим в этом зеркале, и хотим с такими людьми сотрудничать? Если пост-правда подрывает определенные базовые элементы доверия в обществе, то как это влияет на взаимодействие между людьми? Пространство новостей и информации, которое расширяется через социальные медиа, также является полем для фейков, запугивания и манипуляций. Впрочем, положительные новости тоже присутствуют, и речь идет не только о “рождении пандочки”, поэтому каково их место в эфире? Какие идеи в украинском обществе становятся объединяющими, положительные новости об общественных и политических изменениях “дают рейтинг”, и влияют ли они на наш образ жизни?

Ответы на эти и другие острые вопросы актуального информационного пространства будут искать участники дискуссии Оксана Дыхнич (ICTV, Украина), Питер Померанцев (LSE, Великобритания), Ева Цукер (NRC, Нидерланды) и модератор Павел Новиков (Радио НВ, Украина). Спикеры сосредоточатся на способах представления информации в новостях и информационных программах и в этом контексте проанализируют программную политику телеканалов и других СМИ.

Оксана Дыхнич — руководитель производственной службы StarLightMedia “Новости”, продюсер проектов “Антизомбі” и “Громадянська оборона” на телеканале ICTV. На телевидении работает более 20 лет. В 2016 году получила награду от Совета национальной безопасности и обороны Украины за противодействие информационной агрессии РФ.

Питер Померанцев (Peter Pomerantsev) — британский журналист, телевизионный продюсер и писатель, автор книги “Это не Пропаганда. Путешествие на войну против реальности”, руководитель инициативы “Арена”, основанной в Университете Джона Хопкинса и Лондонской Школе Экономики.

Ева Цукер (Eva Zucker) — журналистка голландской газеты NRC, эксперт в области прав человека и международной политики России и стран СНГ. В течение пяти лет Ева Цукер отвечала за регион в международном отделе в Амстердаме, а впоследствии станет региональным корреспондентом и освещать новости, основываясь в Москве.

Павел Новиков — украинский журналист, работает в медиа более 20 лет, в том числе на Новом канале, BBC и Радио Свобода, в настоящее время — ведущий утреннего шоу на радио НВ. Соучредитель и председатель Правления мониторинговой организации Charity Tuner. Консультант по внедрению социальных проектов для ряда международных организаций.

Накануне KMW Special, 14 сентября, состоится KYIV MEDIA WEEK Global Marathon при поддержке Украинского культурного фонда. Форум представит эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки от ведущих международных агентств и медиаплатформа: The WIT , K7 Media , C21 Media , Ampere Analysis , Prensario International , Glance ; свежие исследования украинского аудиовизуального сектора от Media Business Reports; прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира, inspiration talks от звезд индустрии. Участие в обоих мероприятиях — бесплатное. Больше узнайте на сайте https://kyivmediaweek2020.com/

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Paper — документ, в котором будут собраны интересная информацию, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для KMW.

KYIV MEDIA WEEK организует компания MRM.

Media Business Reports (MBR) является главным информационно-аналитическим партнером KYIV MEDIA WEEK и платформой онлайн-трансляции форума.

Генеральный партнер KMW — Канал “Украина”.

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (далее — KMW) — крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, которое объединяет международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B мероприятий. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами по всему миру: ежегодно KMW собирает участников из более чем 35 стран мира. В 2020 году форум состоится в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями.

Сайт: kyivmediaweek2020.com

Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/

Media Resources Management — первая в Украине консалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере аудиовизуальной индустрии и медиа, придерживаясь самых высоких мировых стандартов. Сферы компетенции MRM: управление медиапроектами, комплексный консалтинг в медиаотрасли, маркетинговые исследования, медийная бизнес-аналитика, фандрайзинг, GR, информационно-аналитическая периодика, организация международных мероприятий, комплексное сопровождение для выхода на международный рынок, отраслевые СМИ, публикация специализированной профессиональной литературы, образовательные проекты, B2B ивент-менеджмент, развитие теле- и киноиндустрии в Украине и странах СНГ, а также представительство интересов локального медиарынка на международном уровне.

Cайт: mrm.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement/

Агентства США по международному развитию (USAID) выполняет ведущую роль в осуществлении мероприятий по международному развитию и помощи в чрезвычайных ситуациях на основе партнерских отношений и предоставления ресурсов, которые спасают человеческие жизни, снижают уровень бедности и укрепляют механизмы демократического управления, помогая преодолевать гуманитарные кризисы и становиться на путь самостоятельного развития.

Сайт: https://www.usaid.gov/ukraine

Facebook: https://www.facebook.com/USAIDUkraine/

Телеканал “Україна” – Генеральный партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon “Украина” — ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2019 занимает 1 место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс.+) Средняя доля (shr,%) канала “Украина” в 2019 году составила 11%, рейтинг (rat,%) — 1,37%. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны более чем 100 территориях.

Cайт: https://kanalukraina.tv/

Facebook: https://www.facebook.com/kanalukraina/

Канал “Эспрессо” — главный информационный партнер KYIV MEDIA WEEK 2020 — Украинский информационный медийный бренд, который включает в себя телеканал, портал и инновационный мобильное приложение. “Эспрессо” рассказывает новости, которые касаются Украины и украинцев, помогает разобраться в событиях с точки зрения интересов целостной страны. Аудитория “Эспрессо” составляет от 12 до 14 млн. Эспрессо — украинский взгляд на мир!

Сайт: https://espreso.tv/

Facebook: https://www.facebook.com/espreso.tv/

Информационные партнеры Кyiv MEDIA WEEK 2020: