Северная Корея не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.

Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, сообщает агентство Yonhap.

“Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать”, – сказал Чхоль.

Он также обвинил США в наложении “жестоких и негуманных санкций”.

Как сообщает Reuters, Чхоль заявил, что в случае, если в США не изменят своей политики, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет.

“Если Соединенные Штаты попытаются обеспечить соблюдение односторонних требований и будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь”, – сказал представитель КНДР.