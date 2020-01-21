Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, сообщает агентство Yonhap.
“Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать”, – сказал Чхоль.
Он также обвинил США в наложении “жестоких и негуманных санкций”.
Как сообщает Reuters, Чхоль заявил, что в случае, если в США не изменят своей политики, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет.
“Если Соединенные Штаты попытаются обеспечить соблюдение односторонних требований и будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь”, – сказал представитель КНДР.
- Ранее лидер Северокорейской народной республики Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные доверительные отношения с американским президентом Дональдом Трампом.
- В начале октября Северная Корея провела очередной запуск своих ракет в сторону Японского моря после того, как было заявлено о переговорах с США о денуклеаризации.
- Предыдущие переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в конце февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое и завершились без подписания какого-либо соглашения.