В субботу, 10 октября, власти Северной Кореи (КНДР) провели военный парад в Пхеньяне, во время которого продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Парад был посвящен 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. На мероприятии выступил глава КНДР Ким Чен Ын.

Ракеты нового типа перевозили на тягачах, у каждого из которых было по 11 осей.

Опрошенные агентством аналитики выразили мнение, что новая ракета может стать одной из крупнейших в мире, если будет введена в эксплуатацию. По мнению экспертов, ракета, вероятно, может нести несколько боеголовок (что позволит атаковать больше целей и затруднит перехват).

“Эта ракета – монстр”, – отметила в комментарии агентству Мелисса Ханхэм, заместитель директора организации Open Nuclear Network.

По мнению Маркуса Гарлаускаса, бывшего офицера разведки США, новая межконтинентальная баллистическая ракета, вероятно, предназначена для того, чтобы развеять сомнения в способности Северной Кореи нанести удар по континентальной части Соединенных Штатов.

Также на параде были замечены ракета “Хвасон-15” (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР) и новая баллистическая ракета подводного базирования.

Парад транслировался в эфире северокорейского государственного телевидения. В рамках мероприятия промаршировали тысячи военнослужащих КНДР, демонстрировалось новое военное оборудование, включая танки и истребители. Также были запущены фейерверки.

Выступая на параде, Ким Чен Ын заверил, что Северная Корея “продолжит наращивать национальную оборонительную мощь”.

Как отмечает Reuters, новые баллистические ракеты были представлены на военном параде впервые с 2018 года, когда Ким Чен Ын провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по поводу денуклеаризации.

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента США в комментарии агентству назвал демонстрацию новой ракеты “разочаровывающей”. По его словам, власти КНДР должны продолжать переговоры для достижения полной денуклеаризации.