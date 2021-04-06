Северная Корея не присоединится к Олимпийским играм в Токио (Япония) в этом году из-за опасений по поводу коронавируса.

Об этом заявило во вторник министерство спорта страны, сообщает агентство Reuters.

Это будет первый раз с 1988 года, когда Северная Корея пропустит летние Олимпийские игры – тогда страна бойкотировала Олимпиаду в Сеуле на фоне Холодной войны.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеялся, что две страны, которые технически все еще находятся в состоянии войны после того, как их конфликт 1950-53 годов закончился перемирием, а не мирным договором, смогут выставить объединенную команду в Токио и таким образом улучшить отношения.

Неучастие КНДР в Олимпийских играх в Токио является препятствием для планов по реализации совместной корейской заявки на проведение Игр 2032 года, согласованных на саммите Муном и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2018 году.

Когда Южная Корея принимала зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году, спортсмены обеих стран прошли под единым флагом на церемонии открытия и выставили общую женскую сборную по хоккею с шайбой.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в прошлом месяце, когда КНДР возобновила ракетные испытания, хотя после запусков обе стороны заявили, что хотят продолжить диалог.

Как сообщает Reuters, Северная Корея приняла решение покинуть Токио 25 марта на заседании своего Олимпийского комитета. Причиной стал “глобальный кризис здравоохранения” и распространение COVID-19.

“Комитет решил не присоединяться к 32-м Олимпийским играм, чтобы защитить спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного коронавирусом”, – говорится в сообщении.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа.