Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайского туроператора Young Pioneer Tours.

По данным туркомпании, КНДР закроет свою границу для всех иностранных туристов со среды, 22 января.

Представитель Young Pioneer Tours заявил, что КНДР временно не принимает иностранных туристов, пока не будет известно, что “коронавирус находится под надежным контролем”.

Представитель другой иностранной туристической компании, с которой связалось агентство, сообщил, что их уже уведомили о таком шаге, но пока не ясно, на кого именно будет распространяться этот запрет.

Подавляющее большинство туристов прибывает в Северную Корею из Китая.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.