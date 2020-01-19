Об этом сообщается на сайте газеты.
Всего в этом списке 77 книг от авторов из разных уголков мира.
Книга Забужко – единственная в списке от украинского автора.
В описании сказано, что это сборник сочинений о событиях Оранжевой революции 2004 года, детской ревности и теннисе.
В книге также представлены роман писательницы “Полевые исследования украинского секса” и 9 рассказов, среди которых наиболее известные “Я, Милена” и “Сестра, сестра”.
Книга будет в продаже с 28 апреля. Она выйдет в издательстве Amazon Crossing.
- 9 марта, в честь 205-летия со дня рождения Тараса Шевченко, пятый президент Петр Порошенко вручил Национальные премии лауреатам 2019 года, среди которых была Оксана Забужко.