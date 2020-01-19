Книга украинской писательницы Оксаны Забужко "Здесь могла быть ваша реклама" (Your Ad Could Go Here) попала в список наиболее ожидаемых в 2020 году по версии The New York Times.

Об этом сообщается на сайте газеты.

Всего в этом списке 77 книг от авторов из разных уголков мира.

Книга Забужко – единственная в списке от украинского автора.

В описании сказано, что это сборник сочинений о событиях Оранжевой революции 2004 года, детской ревности и теннисе.

В книге также представлены роман писательницы “Полевые исследования украинского секса” и 9 рассказов, среди которых наиболее известные “Я, Милена” и “Сестра, сестра”.

Книга будет в продаже с 28 апреля. Она выйдет в издательстве Amazon Crossing.