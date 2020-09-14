В Книгарні "Є" заявили, что книги на украинском продаются хуже, чем русскоязычные, и рассказали о планах учесть этот факт в дальнейшей работе. В соцсетях ответили критикой и негодованием.

Соответствующий сообщение опубликовано на странице издания в Facebook.

Представители компании заявили, что ранее “вопреки экономической логике” продавали книги преимущественно (90%) на украинском.

Теперь они отмечают, что другие сети продают преимущественно русскоязычные книги (50-70% оборота), а украинцы продолжают читать на русском. В частности, из-за поддержки книжного бизнеса со стороны РФ.

Книжный магазин объявил, что долгое время способствовал развитию рынка украиноязычных книг, но неэффективная государственная политика якобы приводит к тому, что спрос на них недостаточно высокий, поэтому они планируют пересмотреть свои дальнейшие планы работы.

“Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше на русском — вопреки собственному желанию. […] Исправить такое положение может только эффективная государственная политика, а Книгарня “Є” вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы”, — говорится в заявлении.

Реакция соцсетей

Это сообщение вызвало оживленное обсуждение в Сети. Только под публикацией магазина в Facebook более 1 тысячи комментариев, сотни репостов и тысячи реакций. Пользователи высказывали возмущение по поводу заявления издательства и его позиции.

Многочисленные пользователи писали, что это заявление стало для них поводом отказаться от покупки книг в сети. Многие замечали, что ценили книжный магазин за его принципиальную позицию и были готовы из-за этого терпеть завышенные цены.

Пользователи массово обвиняли сеть в лицемерии. Мол, ситуация за последние годы не изменились кардинально, и магазин должен был написать откровенно, что продавать российские книги выгоднее и это сейчас важнее репутации и ценностей.

В дискуссии принимали участие и известные переводчики, писатели и активисты. В частности, к обсуждению присоединился видеоблоггер YouTube-канала “Твоя Подпольная Гуманитарка”, писатель и переводчик Остап Украинец.

Он упрекнул сеть в намерении продвигать российскую политическую повестку через книжный рынок. В ответ в Книгарня “Є” заверили, что будут оставаться площадкой для продажи украинских книг и прислали ссылку на материал СМИ, в котором говорится о падении продаж украинских книг из-за коронавируса.

Примечательно, что СММ-щик магазина отправлял идентичный ответ и другим комментаторам.

Украинцы упрекали сеть и за то, что в рекламе на сайте — русскоязычные книги. Но в этом сеть обвинила алгоритмы и самих пользователей.

И за то, что пост за декабрь прошлого года, в котором в Книгарня “Є” осуждали действия интернет-магазина Yakaboo, который стал дистрибьютором российского издательства “Альпира Паблишинг”, заявляя о “продвижение книжного “русского мира” в Украине”, исчез со страницы.

Однако эта претензия, высказанная переводчиком Евгением Лиром, осталась без ответа.