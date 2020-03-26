В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения COVID-19 Мыстецкий арсенал решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на конец августа 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Мыстецкого арсенала.

“Ранее Арсенал сообщал о возможных изменениях, однако верил, что принятые государством меры будут способствовать борьбе с вирусом и сделают возможным проведения культурных событий. Однако 25 марта правительство Украины продлило карантин до 24 апреля. Для команды фестиваля это чрезвычайно является непростым решением, но безопасность посетителей и участников всегда на первом месте”, – пояснили в пресс-службе.

Координатор фестиваля Юлия Козловец отметила, что уточненные даты проведения фестиваля сообщат дополнительно.

“Книжный Арсенал” является международным событием, которое ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтуций, более 55 000 посетителей.