Об этом сообщила пресс-служба Мыстецкого Арсенала.

“В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19 Мыстецкий Арсенал не сможет провести Х Международный фестиваль “Книжный Арсенал” в этом году и переносит его на 26-30 мая 2021″, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году с 19 мая по 10 июня состоится полная профессиональная программа “Книжного Арсенала”, направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечения иностранных литературных агентов к переводу украинских книг.

В онлайн-программе “Литература на экспорт” предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинский книжный рынок, грантовые программы для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей.

Также в этом году состоятся конкурс на лучший книжный дизайн и подростковый конкурс Антитвир.

“Мы ответственно относимся ко всем своим обязательствам перед партнерами, участниками, гостями и посетителями “Книжного Арсенала”. Наша команда вложила много времени и усилий в анализ всех рисков ближайших месяцев, и сейчас четко понятно, что в условиях неопределенности, в которых оказался мир из-за пандемии, проведение масштабного международного события этого года слишком рискованно. Тем более, событие, которое привлекает десятки тысяч гостей, посетителей и предусматривает активное общение. Поэтому мы приняли очень непростое, но, по нашему мнению, наиболее адекватное обстоятельствам решение – перенести Х “Книжный Арсенал” на следующий год”, – отметила директор Мыстецького арсенала Олеся Островская-Люта.