Об этом заявил сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий, комментируя соответствующее расследование издания “Буквы” по указанной “ботоферме”.

Княжицкий провел аналогию с фильмом “Брексит”, который “рассказывал о том, как манипулировали общественным мнением в Великобритании накануне голосования о выходе из Евросоюза”.

“Мы сталкивались с похожей ситуацией во время выборов президента Украины. Ибо все видели, как схожие механизмы использовались для того, чтобы в то время фактически незаслуженно унижать на тот момент президента Петра Порошенко”, – заявил нардеп.

Княжицкий добавил, что “подобные ситуации продолжаются и сейчас”, и в качестве примера привел расследование издания “Буквы” по созданию сети ботов, работа которых направлена на унижение целого ряда политиков и возвеличивание действующей власти.

“Вчера, например, сайт “Буквы” обнародовал большое исследование, в котором прямо говорится о том, что создан целый ряд групп ботов, механизмов в соцсетях для того, чтобы уничтожать и унижать целый ряд украинских политиков. Это разные люди. Среди них, снова же, Петр Порошенко – пятый президент Украины, Но не только он. Среди них – глава Верховной Рады господин Разумков, бывший руководитель Офиса президента Богдан, оппозиционный сейчас депутат Гео Лерос, Арсений Яценюк, узник Кремля Олег Сенцов и много других людей”, – подчеркнул Княжицкий.

“Есть один человек, которого хвалят эти ботовские социальные сети – это Владимир Зеленский, президент Украины”, – добавил нардеп.

Верховна Рада 16 лютого

Он отметил, что социальные сети осуждают подобные практики во всем мире.

“Но впервые мы имеем такой пример, когда власть через социальные сети, через ботов средствами неизвестного происхождения борется с оппозицией. Кто платит за это? Мы, налогоплательщики”, – отметил Княжицкий.

Нардеп добавил, что это “свидетельствует о начале диктатуры” и напомнил, что подобные технологии позволяет себе использовать также страна-агрессор Россия.

“Что означают такие подходы и такая работа против оппозиции, где ложь распространяется сотнями тысяч за народные деньги в социальных сетях? Это свидетельствует о начале диктатуры. Есть только одна страна, которая позволяет себе это делать, и эта страна на Востоке. Это страна-агрессор Россия, где оппозицию бросают в тюрьмы, унижают через купленные СМИ. И где так, как сейчас украинская власть, тратят миллионы их рублей на то, чтобы унижать лидеров оппозиции”, – подчеркнул Княжицкий.

“Давайте остановимся, потому что когда советник руководителя Офиса президента господин Подоляк говорит, что пора подумать, чтобы закрыть оппозиционный канал “Прямой” и не стыдится этого, то завтра они не будут стыдиться того, чтобы закрыть каждого из вас. Нет диктатуре! Давайте все же жить в демократической стране!”, – подытожил депутат.