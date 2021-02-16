Организация в социальных сетях специальной "ботофермы", которая всячески рекламирует действия президента Владимира Зеленского и атакует его политических оппонентов, является беспрецедентным явлением и свидетельствует о начале диктатуры.

Об этом заявил сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий, комментируя соответствующее расследование издания “Буквы” по указанной “ботоферме”.

Княжицкий провел аналогию с фильмом “Брексит”, который “рассказывал о том, как манипулировали общественным мнением в Великобритании накануне голосования о выходе из Евросоюза”.

“Мы сталкивались с похожей ситуацией во время выборов президента Украины. Ибо все видели, как схожие механизмы использовались для того, чтобы в то время фактически незаслуженно унижать на тот момент президента Петра Порошенко”, – заявил нардеп.

Княжицкий добавил, что “подобные ситуации продолжаются и сейчас”, и в качестве примера привел расследование издания “Буквы” по созданию сети ботов, работа которых направлена на унижение целого ряда политиков и возвеличивание действующей власти.

“Вчера, например, сайт “Буквы” обнародовал большое исследование, в котором прямо говорится о том, что создан целый ряд групп ботов, механизмов в соцсетях для того, чтобы уничтожать и унижать целый ряд украинских политиков. Это разные люди. Среди них, снова же, Петр Порошенко – пятый президент Украины, Но не только он. Среди них – глава Верховной Рады господин Разумков, бывший руководитель Офиса президента Богдан, оппозиционный сейчас депутат Гео Лерос, Арсений Яценюк, узник Кремля Олег Сенцов и много других людей”, – подчеркнул Княжицкий.

“Есть один человек, которого хвалят эти ботовские социальные сети – это Владимир Зеленский, президент Украины”, – добавил нардеп.

Он отметил, что социальные сети осуждают подобные практики во всем мире.

“Но впервые мы имеем такой пример, когда власть через социальные сети, через ботов средствами неизвестного происхождения борется с оппозицией. Кто платит за это? Мы, налогоплательщики”, – отметил Княжицкий.

Нардеп добавил, что это “свидетельствует о начале диктатуры” и напомнил, что подобные технологии позволяет себе использовать также страна-агрессор Россия.

“Что означают такие подходы и такая работа против оппозиции, где ложь распространяется сотнями тысяч за народные деньги в социальных сетях? Это свидетельствует о начале диктатуры. Есть только одна страна, которая позволяет себе это делать, и эта страна на Востоке. Это страна-агрессор Россия, где оппозицию бросают в тюрьмы, унижают через купленные СМИ. И где так, как сейчас украинская власть, тратят миллионы их рублей на то, чтобы унижать лидеров оппозиции”, – подчеркнул Княжицкий.

“Давайте остановимся, потому что когда советник руководителя Офиса президента господин Подоляк говорит, что пора подумать, чтобы закрыть оппозиционный канал “Прямой” и не стыдится этого, то завтра они не будут стыдиться того, чтобы закрыть каждого из вас. Нет диктатуре! Давайте все же жить в демократической стране!”, – подытожил депутат.