Народный депутат Николай Княжицкий обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой как можно быстрее вынести в сессионный зал законопроект "Европейской солидарности" о прозрачности финансирования телерадиокомпаний.

Соответствующее обращение депутат также обнародовал на своей странице в Facebook.

“Обратился к председателю Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков с просьбой как можно быстрее вынести в сессионный зал наш с коллегами от “Европейской Солидарности” законопроект о прозрачности финансирования телерадиокомпаний”, – написал Княжицкий.

Нардеп также опубликовал свое обращение, в котором призывает Разумкова включить проект “О внесении изменений в Закон Украины “О телевидении и радиовещании “относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности и финансирования аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации” в расписание пленарных заседаний с 16 по 19 февраля.

“Считаю, что внесение соответствующих законодательных изменений с целью обеспечения прозрачного финансирования средств массовой информации является перезревшим решением, особенно в условиях агрессивной гибридной и вооруженной войны на Востоке Украины, которую ведет против нас Россия уже много лет. Использование средств массовой информации для борьбы с Украиной под прикрытием свободы слова недопустимо. Общество имеет четкий запрос на информацию о том, кто финансирует медиа, а значит и имеет влияние на редакционную политику”, – говорится в документе.

Княжицкий отметил, что несмотря на последние резонансные решения СНБО и президента о закрытии пророссийских телеканалов Медведчука, парламент сможет достичь консенсуса для принятия соответствующего решения и обеспечения информационной безопасности.

Нардеп напомнил, что этот законопроект был внесен на рассмотрение ВР еще в мае 2019 года, а в ноябре 2020 профильный комитет рассмотрел этот проект закона и принял решение рекомендовать парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.