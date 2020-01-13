Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины” № 404.

“Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования”, – говорится в сообщении.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины “О статусе народного депутата Украины” и Регламент Верховной Рады Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.