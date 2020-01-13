Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины” № 404.
“Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования”, – говорится в сообщении.
Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины “О статусе народного депутата Украины” и Регламент Верховной Рады Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.
В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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