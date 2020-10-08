Студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отправили на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

“В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, и с целью предотвращения заболеваний в коллективе КНУ Университет с 8.10.2020 по 23.10.2020 переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения”, — заявили в университете.

Согласно распоряжению ректора Леонида Губерского, на время карантина в общежитиях усилят пропускной режим и будут проводить мониторинг состояния здоровья преподавателей и студентов.