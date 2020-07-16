Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что коалиция "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За життя" разрушили международную поддержку Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Сегодня Путин едет в оккупированный Крым. Именно сегодня они, представители этой пятой колонны, странной антиукраинской коалиции “Слуг народа” и ОПЗЖ, попробовали поставить закон об отмене украинского языка. И только решительная ваша воля разрушила этот сценарий”, – заявил Петр Порошенко.

Он задал риторический вопрос: “Почему именно сейчас решили голосовать за закон (Бужанского)?”

“Потому что уже 14 месяцев эта команда “новых лиц”, потерпевшая разрушительный крах, продемонстрировав то, кем они были изначально – командой антиукраинцев, командой ничтожеств, командой бездарей, которые толкнули Украину в пропасть экономической катастрофы. Которые разрушили украинскую безопасность, которые разрушили международную коалицию в поддержку Украины, построенную нашей командой. Командой, проигравшей сопротивление пандемии коронавируса, продав защитные костюмы за границу вместо того, чтобы защищать украинцев. И в итоге, что они сделали, когда произошла такая катастрофа по всем направлениям – они вытащили из-под сукна языковой вопрос”, – сказал пятый президент.

Петр Порошенко уверен, что этот языковой закон Бужанского был “на заказ Кремля”.

“Наша команда пять лет выводила украинский язык из состояния летаргии, возрождала украинские песни на украинском радио, потому что в 13-м году их было всего 5%. Наша команда возрождала украинскую книгу, возрождала украинский язык на телевидении, не давая продвинуть их русскоязычный продукт – “Сватов”, сериал “Слуга народа”, – отметил Петр Порошенко.

Сегодня, 16 июля, под стенами Верховной Рады проходит митинг в защиту украинского языка и против законопроекта “слуги народа” Максима Бужанского.

Причиной организации митинга стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Этот законопроект предварительно планировали сегодня рассмотреть в зале заседаний ВР, но в итоге не внесли в повестку дня на 16 июля.