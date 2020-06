Об этом сообщается на сайте американской телевизионной премии.

Отмечается, что Брайант награжден за весомый вклад в развитие Лос-Анджелеса.

“После окончания легендарной карьеры в НБА Брайант продолжал вдохновлять всех своей страстью и доброй волей благодаря бесчисленным благотворительным пожертвованиям в сообщества Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии”, – подчеркнули организаторы “Эмми”, добавив, что он обращал внимание на актуальные проблемы, стал послом женского баскетбола и наставником молодежи.

Премия будет вручена представителям Брайанта 18 июля на 72-й церемонии “Эмми”.

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7

Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h

— Television Academy (@TelevisionAcad) June 11, 2020