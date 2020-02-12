Легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта и его дочь Джиану, которые погибли в авиакатастрофе, тайно похоронили на прошлой неделе.

Об этом пишет Fox News.

Частные похороны были проведены в Мемориальном парке “Pacific View “в Корона-дель-Мар (Калифорния).

В то же время, в пятницу жена Брайанта Ванесса опубликовала в Instagram информацию о предстоящей поминальной службе, которая состоится 24 февраля и будет открыта для публики.

Церемония пройдет в “Staples Center”, на домашней арене баскетбольного клуба “Лос-Анджелес Лейкерс”, за который Брайант выступал в течение всей своей 20-летней карьеры.