Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 20 марта 2020 года № 327-р.
Так, Правительство согласилось с предложением наблюдательного совета “Нафтогаза” и продлило срок полномочий Коболева с 23 марта 2020 года до 22 марта 2024 года.
Наблюдательному совету компании поручили внести необходимые изменения в контракт с Коболевым и подать его копию в Кабмин до 30 марта.
По данным издания LB.ua, по условиям нового контракта зарплата руководителя “Нафтогаза” будет снижена вдвое, отменяются премии и “снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов”.
При этом главе НАК “Нафтогаз” установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности: среди них – выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.
Андрей Коболев возглавляет “Нафтогаз Украины” с марта 2014 года. В марте 2019 года Кабинет Министров Владимира Гройсмана по предложению наблюдательного совета НАК продлил контракт с Коболевым еще на год – до 22 марта 2020 года.
- 17 марта появилась информация, что наблюдательный совет продлил контракт с главой НАК “Нафтогаз” Андреем Коболевым на 4 года.