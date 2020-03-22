Кабинет Министров Украины поддержал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" продлить полномочия Андрея Коболева на 4 года – до 2024 года.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 20 марта 2020 года № 327-р.

Так, Правительство согласилось с предложением наблюдательного совета “Нафтогаза” и продлило срок полномочий Коболева с 23 марта 2020 года до 22 марта 2024 года.

Наблюдательному совету компании поручили внести необходимые изменения в контракт с Коболевым и подать его копию в Кабмин до 30 марта.

По данным издания LB.ua, по условиям нового контракта зарплата руководителя “Нафтогаза” будет снижена вдвое, отменяются премии и “снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов”.

При этом главе НАК “Нафтогаз” установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности: среди них – выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

Андрей Коболев возглавляет “Нафтогаз Украины” с марта 2014 года. В марте 2019 года Кабинет Министров Владимира Гройсмана по предложению наблюдательного совета НАК продлил контракт с Коболевым еще на год – до 22 марта 2020 года.