Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.
Он пояснил, что килокалории – это энергетические единицы измерения газа, то есть по теплотворности.
“Мы сегодня говорили с представителями регулятора… о переходе на энергетические единицы. Надо прекратить потреблять газ в кубах, а начать потреблять его, как во всем цивилизованном мире, в килокалориях”, – сказал он.
Такой переход позволит снять вопрос качества газа, на который жалуются потребители.
“Если состоится переход на учет газа в энергетических единицах, не будут возникать вопросы о морозном коэффициенте, о калорийности топлива, о вопросе качества газа”, – пояснил Коболев.
- Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%. Украинцы опровергли.