Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что будет целесообразно измерять потребление голубого топлива не в кубометрах, как принято, а в килокалориях.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.

Он пояснил, что килокалории – это энергетические единицы измерения газа, то есть по теплотворности.

“Мы сегодня говорили с представителями регулятора… о переходе на энергетические единицы. Надо прекратить потреблять газ в кубах, а начать потреблять его, как во всем цивилизованном мире, в килокалориях”, – сказал он.

Такой переход позволит снять вопрос качества газа, на который жалуются потребители.

“Если состоится переход на учет газа в энергетических единицах, не будут возникать вопросы о морозном коэффициенте, о калорийности топлива, о вопросе качества газа”, – пояснил Коболев.