Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління "Нафтогазу".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що Коболєв сьогодні подякував колективу за сім років спільної роботи над впровадженням реформ в нафтогазовому секторі, а також попросив правління “максимально зберегти високі стандарти роботи та продовжити розпочаті проєкти та ініціативи”.

“Він зазначив, що попри маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету Міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу групи”, – йдеться у заяві компанії.

У своєму Facebook Коболєв додав, що він не згоден з рішенням Кабміну про його звільнення.

“У мене, безперечно, є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління”, – написав ексочільник “Нафтогазу”.

Він додав, що “вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання, але ми ще готові повоювати”. При цьому Коболєв наголосив, що не має наміру влаштовувати цирк та підставляти під удар “Нафтогаз”.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

На цю посаду було призначено Юрія Вітренка, який був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді.