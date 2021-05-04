Про це він заявив у інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Останнім часом була дуже важка розмова з Мінфіном, який нас звинувачував, що ми якісь гроші ховаємо і щось не показуємо. Дійсно, якщо порівнювати Єдиний казначейський рахунок до випуску єврооблігацій на $1,25 млрд, то там були незначні залишки грошей. З іншого боку, $2 млрд на рахунках “Нафтогазу”. Я бачу це головною причиною”, – сказав Коболєв.

За його словами, уряд заздалегідь поінформували, що замість запланованого у фінансовому плані прибутку в 11 млрд гривень будуть збитки. До цього НАК попереджав про проблему неплатежів газзбутів.

Він також зазначив, що на рахунках НАК є понад 2 млрд доларів вільних грошових коштів, а в ПСГ – 7 млрд кубометрів газу. Фінпланом, який не був затверджений, планувалося забезпечити наступний опалювальний сезон.

Коболєв пояснив, що з 2 млрд доларів 32 млрд гривень компанія була готова передати до бюджету.

“Тому, коли кажуть “Коболєв, у тебе надто багато грошей”, то, по-перше, це не в мене, а в держкомпанії “Нафтогаз”. По-друге, ці гроші потрібні для виконання важливих завдань: це видобуток, безпека постачання, нові проекти та інші речі”, – підкреслив він.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

На цю посаду було призначено Юрія Вітренка, який був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді.

Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”.